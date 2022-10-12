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Президент Турции отбыл в Казахстан

Президент Турции отбыл в Казахстан Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В регионе
12 октября 2022 г. 10:48
Президент Турции отбыл в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Анкары в Астану в 08.40 по местному времени.

Президента в Международном аэропорту "Эсенбога" провожали губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица.

Эрдогана сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

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Версия на английском языке Turkish President Erdogan leaves for Kazakhstan

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