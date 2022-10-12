Президент Турции отбыл в Казахстан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Анкары в Астану в 08.40 по местному времени.

Президента в Международном аэропорту "Эсенбога" провожали губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица.

Эрдогана сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.