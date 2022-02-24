Президент Турции: Мы сделаем все возможное для безопасности крымских татар

Президент Турции: Мы сделаем все возможное для безопасности крымских татар

"Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех, кто живет в Украине, во главе с нашими собственными гражданами и братьями-крымскими татарами". Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдога

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"Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех, кто живет в Украине, во главе с нашими собственными гражданами и братьями-крымскими татарами".

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Erdogan says Turkiye will 'do its best' to ensure security of Crimean Tatars