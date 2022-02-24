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Президент Турции: Мы сделаем все возможное для безопасности крымских татар

Президент Турции: Мы сделаем все возможное для безопасности крымских татар "Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех, кто живет в Украине, во главе с нашими собственными гражданами и братьями-крымскими татарами". Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдога
В регионе
24 февраля 2022 г. 15:53
Президент Турции: Мы сделаем все возможное для безопасности крымских татар

"Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех, кто живет в Украине, во главе с нашими собственными гражданами и братьями-крымскими татарами".
Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan says Turkiye will 'do its best' to ensure security of Crimean Tatars
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “Ukraynadakı tatarların təhlükəsizliyi üçün əlimizdən gələni edəcəyik”

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