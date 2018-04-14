Президент Турции и премьер-министр Великобритании обсудили ситуацию в Сирии

© trthaber.com

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, темой разговора стал удар стран Запада по Сирии.

Отмечается, что Мэй в ходе беседы поделилась с Эрдоганом подробностями операции британских вооруженных сил в Сирии. В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда осуждала применение химического оружия. Он также заявил, что преследование властей Сирии за совершенные преступления станет концом, которого ждет народ страны.