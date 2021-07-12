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Президент Турции и Израиля провели телефонный разговор

Президент Турции и Израиля провели телефонный разговор Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник первые телефонные переговоры с израильским коллегой Ицхаком Герцогом после вступления второго в должность президента Израиля.
В регионе
12 июля 2021 г. 23:50
Президент Турции и Израиля провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник первые телефонные переговоры с израильским коллегой Ицхаком Герцогом после вступления второго в должность президента Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган отметил, что, несмотря на все разногласия, важно поддерживать контакты и диалог. Международное сообщество ожидает, что палестино-израильский конфликт будет урегулирован в рамках резолюций ООН, - говорится в сообщении. - Эрдоган также подчеркнул, что турецко-израильские отношения имеют большое значения для безопасности и стабильности Ближнего Востока".

По словам Эрдогана, "позитивные шаги, предпринятые в урегулировании палестино-израильского конфликта, также будут способствовать развитию отношения между Турцией и Израилем".

Турецкий лидер также поздравил Герцога с избранием на пост президента Израиля.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə-İsrail münasibətləri Yaxın Şərqin təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyətlidir”

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