Президент Турции: Германия делает неправильную ставку

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Германия ненадежно строит свою работу. Террор, как бумеранг, в один день вернется самой Германии".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом журналистам сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Пакистан.

Он прокомментировал визит министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Турцию и встречу с ним: "Германия делает неправильную ставку. Запад все еще создает предпосылки для террора. Мы видим действия террористов и оказываемую им поддержку. С одной стороны будете толерантно относиться к представителям террористических группировок, с другой стороны будете заявлять о поддержке борьбы с терроризмом. Такого не может быть. С одной стороны, называете РПК террористами, а с другой стороны прямо или косвенно оказываете им поддержку. Какая это дружба? Вместо подобных заявлений мы предпочитаем деятельность в борьбе с терроризмом. До сегодняшнего дня мы представили Германии свыше 4500 досье в связи с террором, из них рассмотрено всего лишь 6".