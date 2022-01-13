Президент Турции: ЕС идет на поводу у греческой стороны в вопросе Кипра

Греческая сторона продолжает считать себя единственными владельцами Кипра и не признают права турок-киприотов.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре.
"К сожалению, Европейский Союз идет на поводу у греческой стороны, игнорируя законные права турок-киприотов, неотъемлемой составной части населения острова”, - сказал он.
По его словам, Турция продолжает работать вместе с Турецкой Республикой Северного Кипра для решения вопроса Кипра таким образом, чтобы это было выгодно всем сторонам.
"Применение принципа суверенного равенства и равного международного статуса для турков-киприотов откроет путь к решению этой проблемы", - подчеркнул глава турецкого государства.