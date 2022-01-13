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Президент Турции: ЕС идет на поводу у греческой стороны в вопросе Кипра

Президент Турции: ЕС идет на поводу у греческой стороны в вопросе Кипра Греческая сторона продолжает считать себя единственными владельцами Кипра и не признают права турок-киприотов.
В регионе
13 января 2022 г. 16:14
Президент Турции: ЕС идет на поводу у греческой стороны в вопросе Кипра

Греческая сторона продолжает считать себя единственными владельцами Кипра и не признают права турок-киприотов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре.

"К сожалению, Европейский Союз идет на поводу у греческой стороны, игнорируя законные права турок-киприотов, неотъемлемой составной части населения острова”, - сказал он.

По его словам, Турция продолжает работать вместе с Турецкой Республикой Северного Кипра для решения вопроса Кипра таким образом, чтобы это было выгодно всем сторонам.

"Применение принципа суверенного равенства и равного международного статуса для турков-киприотов откроет путь к решению этой проблемы", - подчеркнул глава турецкого государства.

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Версия на английском языке Turkish President: "EU is a blind mouthpiece of Greeks on Cyprus issue"
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Aİ Kipr məsələsində yunanlara kor-koranə şəkildə sözçülük edir"

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