Президент Турции: ЕС идет на поводу у греческой стороны в вопросе Кипра

Греческая сторона продолжает считать себя единственными владельцами Кипра и не признают права турок-киприотов.

Греческая сторона продолжает считать себя единственными владельцами Кипра и не признают права турок-киприотов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре.

"К сожалению, Европейский Союз идет на поводу у греческой стороны, игнорируя законные права турок-киприотов, неотъемлемой составной части населения острова”, - сказал он.

По его словам, Турция продолжает работать вместе с Турецкой Республикой Северного Кипра для решения вопроса Кипра таким образом, чтобы это было выгодно всем сторонам.

"Применение принципа суверенного равенства и равного международного статуса для турков-киприотов откроет путь к решению этой проблемы", - подчеркнул глава турецкого государства.