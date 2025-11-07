Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Президент США: Проект TRIPP способствует торговой активности стран Центральной Азии

    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 05:18
    Проект TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity) - это маршрут, который проходит через экономически важный регион мира и будет способствовать росту торговой активности по ту сторону Каспийского моря и поможет народам Центральной Азии.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами стран региона.

    Он напомнил, что реализация этого маршрута стала возможной после исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией.

    "Это историческое соглашение также включает строительство нового маршрута Трампа. Это прекрасно. Они (Азербайджан и Армения - ред.) дали ему мое имя. Я действительно это высоко ценю. На самом деле это большое соглашение. Это новый маршрут Трампа для международного мира. Это дорога, проходящая через экономически важный регион мира, которая увеличит торговую деятельность на другой стороне Каспийского моря и поможет народам Центральной Азии. Я уверен, что каждая страна, присутствующая здесь сегодня, принимая возможность, предоставленную нашим соглашением, воспользуется возможностями мира", - отметил Трамп.

