İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    ABŞ Prezidenti: Tramp marşrutu Mərkəzi Asiya xalqlarına kömək edəcək bir yoldur

    Region
    • 07 noyabr, 2025
    • 05:10
    ABŞ Prezidenti: Tramp marşrutu Mərkəzi Asiya xalqlarına kömək edəcək bir yoldur

    "Üç ay əvvəl mənim administrasiyam qonşu dövlətlər Ermənistan və Azərbaycan arasında tarixi sülh sazişinin imzalanmasına vasitəçilik edib. Bu səkkiz ayda başa vurduğumuz səkkiz müharibədən biridir".

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ evdə Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderləri ilə görüşdə deyib.

    "Bu tarixi razılaşma yeni Tramp marşrutunun ("Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" - TRIPP - Qeyd) tikintisini də ehtiva edir. Onlar ona mənim adımı verdilər. Mən bunu həqiqətən yüksək qiymətləndirirəm. Əslində bu, böyük bir razılaşma olmaqla yanaşı, beynəlxalq sülh üçün yeni Tramp marşrutudur.

    Bu, dünyanın iqtisadi cəhətdən vacib regionundan keçən və Xəzər dənizinin o biri tərəfində ticarət fəaliyyətini artıracaq və Mərkəzi Asiya xalqlarına kömək edəcək bir yoldur. Əminəm ki bu gün burada olan hər bir ölkə razılaşma ilə ortaya qoyduğumuz fürsəti qəbul edərək sülhün imkanlarından faydalanacaq",- deyə Tramp qeyd edib.

    Tramp marşrutu Cənubi Qafqaz Orta Asiya Donal Tramp Azərbaycan
    Трамп: Проект TRIPP способствует торговой активности стран Центральной Азии

    Son xəbərlər

    06:00

    Tokayev: TRIPP marşrutu Orta Dəhlizin gələcək inkişafına töhfə verə bilər

    Region
    05:32

    Bolqarıstanda polisdən qaçan 6 miqrant yol qəzasında ölüb

    Digər ölkələr
    05:10

    ABŞ Prezidenti: Tramp marşrutu Mərkəzi Asiya xalqlarına kömək edəcək bir yoldur

    Region
    05:02

    Qazaxıstan "İbrahim sazişi"nə qoşulub

    Region
    04:40

    ABŞ Senatı Venesuelaya qarşı güc tətbiq etməyin tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    04:24

    Bundesver PUA-lara qarşı mübarizə üçün Belçikaya hərbçilər göndərib

    Digər ölkələr
    03:50

    "Gunvor" "Lukoil"in xarici aktivlərini almaq təklifini geri götürüb

    Energetika
    03:19

    Orban: Rusiya və ABŞ-nin sammitə qədər həll etməli olduğu bir neçə məsələ qalıb

    Digər ölkələr
    02:41

    İlon Mask təxminən 1 trilyon dollar bonus alacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti