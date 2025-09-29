Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент РФ подписал указ об осеннем призыве

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 15:27
    Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2025 году.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    "В ВС РФ в осенний призыв с 1 октября по 31 декабря 2025 года будут призваны 135 тыс. человек", - сказано в документе.

    Россия Владимир Путин осенний призыв воинская служба
    Putin orduya çağırışla bağlı fərman imzalayıb

