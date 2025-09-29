Президент РФ подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"В ВС РФ в осенний призыв с 1 октября по 31 декабря 2025 года будут призваны 135 тыс. человек", - сказано в документе.