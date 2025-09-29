Президент РФ подписал указ об осеннем призыве
В регионе
- 29 сентября, 2025
- 15:27
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в 2025 году.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
"В ВС РФ в осенний призыв с 1 октября по 31 декабря 2025 года будут призваны 135 тыс. человек", - сказано в документе.
Последние новости
16:18
Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - ПарижТуризм
16:16
Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионеВ регионе
16:14
Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГВнешняя политика
16:14
Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиознойИндивидуальные
16:12
В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборыМилли Меджлис
16:10
В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.Внешняя политика
16:09
Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?Внешняя политика
16:07
Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма МальдивТуризм
16:04