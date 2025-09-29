İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Putin orduya çağırışla bağlı fərman imzalayıb

    Region
    • 29 sentyabr, 2025
    • 15:34
    Putin orduya çağırışla bağlı fərman imzalayıb

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2025-ci ildə payız çağırışı haqqında fərman imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    "2025-ci il oktyabrın 1-dən dekabrın 31-dək payız çağırışı zamanı Rusiya Silahlı Qüvvələrinə 135 min nəfər çağırılacaq", - sənəddə qeyd olunub.

    Vladimir Putin Rusiya
    Президент РФ подписал указ об осеннем призыве

    Son xəbərlər

    16:12

    "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi başa çatıb

    Hərbi
    16:11

    Minskdə 2030-cu ilə qədər MDB İqtisadi İnkişaf Strategiyasının II mərhələsinin həyata keçirilməsi Planı təsdiq ediləcək

    Xarici siyasət
    16:08

    Vüqar Gülməmmədov: Parlament nəzarəti altında olan ekoloji qanun layihələrinin sayı 50-ni keçib

    Ekologiya
    16:06

    Komitə: NUFA3 beynəlxalq və regional ekspertlər üçün vahid platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:05

    Bakı metrosunun 5 stansiyasının qapıları yenilənəcək

    İnfrastruktur
    16:04

    Fərid Osmanov: "İRİA-nın demək olar ki, bütün akademiyalarla ortaq startap təşəbbüsləri mövcuddur"

    İKT
    16:03

    Moldovada prezidentin partiyası 50,2 % səs toplayıb

    Digər ölkələr
    16:03

    Şimali Makedoniyadan olan mütəxəssis Azərbaycan klubunun baş məşqçisi təyin olunub

    Komanda
    16:02
    Foto

    III MDB Oyunları: Tacikistanın U-16 millisi böyükhesablı qələbə qazanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti