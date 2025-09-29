Putin orduya çağırışla bağlı fərman imzalayıb
Region
- 29 sentyabr, 2025
- 15:34
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2025-ci ildə payız çağırışı haqqında fərman imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.
"2025-ci il oktyabrın 1-dən dekabrın 31-dək payız çağırışı zamanı Rusiya Silahlı Qüvvələrinə 135 min nəfər çağırılacaq", - sənəddə qeyd olunub.
