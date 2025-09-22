Президент РФ обсудил с членами Совбеза вопросы миграционной политики

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны вопросы миграционной политики.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"У нас сегодня несколько вопросов, в том числе вопросы миграционной политики", - сказал он.

Другие подробности не приводятся.