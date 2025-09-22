Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Президент РФ обсудил с членами Совбеза вопросы миграционной политики

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 16:52
    Президент РФ обсудил с членами Совбеза вопросы миграционной политики

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны вопросы миграционной политики.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    "У нас сегодня несколько вопросов, в том числе вопросы миграционной политики", - сказал он.

    Другие подробности не приводятся.

    Россия Владимир Путин оперативное совещание Совбез миграционная политика
    Putin TŞ üzvləri ilə miqrasiya məsələlərini müzakirə edib

