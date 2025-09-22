Putin TŞ üzvləri ilə miqrasiya məsələlərini müzakirə edib
- 22 sentyabr, 2025
- 16:59
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə miqrasiya siyasəti məsələlərini müzakirə edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya KİV-ləri xəbər verir.
"Bu gün bir neçə məsələmiz var, o cümlədən miqrasiya siyasəti məsələləri", - deyə o bildirib.
Digər təfərrüatlar göstərilmir.
