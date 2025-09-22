İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev "Böyük Qayıdış" Formula 1 AIIF 2025

    Putin TŞ üzvləri ilə miqrasiya məsələlərini müzakirə edib

    Region
    • 22 sentyabr, 2025
    • 16:59
    Putin TŞ üzvləri ilə miqrasiya məsələlərini müzakirə edib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə miqrasiya siyasəti məsələlərini müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya KİV-ləri xəbər verir.

    "Bu gün bir neçə məsələmiz var, o cümlədən miqrasiya siyasəti məsələləri", - deyə o bildirib.

    Digər təfərrüatlar göstərilmir.

    Rusiya Təhlükəsizlik Şurası Miqrasiya
