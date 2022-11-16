Президент Кубы посетит Россию на следующей неделе

Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит на следующей неделе Москву, запланированы его встреча с президентом России Владимиром Путиным и участие в открытии памятника Фиделю Кастро.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит на следующей неделе Москву, запланированы его встреча с президентом России Владимиром Путиным и участие в открытии памятника Фиделю Кастро.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в посольстве Кубы в Москве.

"Действительно, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель был приглашен принять участие в открытии памятника, посвященного Фиделю Кастро, на следующей неделе. Планируется его визит и переговоры на высшем уровне", - сообщили в кубинском диппредставительстве.

В посольстве добавили, что открытие памятника лидеру кубинской революции состоится 22 ноября и делегация президента приедет в российскую столицу на пару дней раньше.