Президент Кипра поздравил Эрхюрмана с избранием главой ТРСК
В регионе
- 20 октября, 2025
- 14:34
Президент Кипра Никос Христодулидис поздравил Туфана Эрхюрмана с избранием главой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
Как передает Report, огб этом сообщают зарубежные СМИ.
Президент Кипра выразил готовность как можно скорее провести встречу с новым лидером Северного Кипра.
Его избрание также поприветствовал глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.
Выборы в ТРСК прошли 19 октября. По итогам подсчета 100% бюллетеней Эрхюрман набрал 62,76% голосов избирателей. В поддержку его основного соперника, предыдущего лидера турок-киприотов Эрсина Татара, проголосовали 35,85% человек. В выборах приняли участие 141,6 тыс. избирателей, или почти 65% человек, имеющих право голоса. Президент в республике избирается сроком на пять лет.
