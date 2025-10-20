Президент Кипра поздравил Эрхюрмана с избранием главой ТРСК

Президент Кипра Никос Христодулидис поздравил Туфана Эрхюрмана с избранием главой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Как передает Report, огб этом сообщают зарубежные СМИ.

Президент Кипра выразил готовность как можно скорее провести встречу с новым лидером Северного Кипра.

Его избрание также поприветствовал глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.

Выборы в ТРСК прошли 19 октября. По итогам подсчета 100% бюллетеней Эрхюрман набрал 62,76% голосов избирателей. В поддержку его основного соперника, предыдущего лидера турок-киприотов Эрсина Татара, проголосовали 35,85% человек. В выборах приняли участие 141,6 тыс. избирателей, или почти 65% человек, имеющих право голоса. Президент в республике избирается сроком на пять лет.