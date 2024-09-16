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Президент Казахстана в Астане принял канцлера Германии

Президент Казахстана в Астане принял канцлера Германии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Астану с официальным визитом.
В регионе
16 сентября 2024 г. 13:17
Президент Казахстана в Астане принял канцлера Германии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Астану с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Шольца состоятся переговоры на высшем уровне, а также вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия".

Германия входит в 10-ку самых крупных торговых партнеров Казахстана. Из этой страны поставляется сельхозтехника, лекарственные препараты, медоборудование, легковые автомобили. А Казахстан отправляет в Германию турбовинтовые двигатели, нефть, уголь, никель и т.д. В прошлом году взаимный товарооборот составил почти 4 млрд долларов.

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