Президент Казахстана в Астане принял канцлера Германии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Астану с официальным визитом.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Ранее сообщалось, что в рамках визита Шольца состоятся переговоры на высшем уровне, а также вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия".
Германия входит в 10-ку самых крупных торговых партнеров Казахстана. Из этой страны поставляется сельхозтехника, лекарственные препараты, медоборудование, легковые автомобили. А Казахстан отправляет в Германию турбовинтовые двигатели, нефть, уголь, никель и т.д. В прошлом году взаимный товарооборот составил почти 4 млрд долларов.