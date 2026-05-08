Президент Казахстана прибыл в Москву с рабочим визитом
В регионе
- 08 мая, 2026
- 21:52
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Отмечается, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
"Глава государства прибыл с рабочим визитом в Москву. Завтра президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы", - говорится в сообщении.
Последние новости
21:52
Президент Казахстана прибыл в Москву с рабочим визитомВ регионе
21:36
В Кении при обрушении шахты по добыче золота погибли не менее 15 человекДругие страны
21:18
Фото
В Туркменистане отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара АлиеваВнешняя политика
21:16
Билеты на турнир UFC в Баку поступят в продажу 15 маяИндивидуальные
21:04
Фото
В выходные на двух улицах Баку будут проводиться ремонтные работыИнфраструктура
20:45
Видео
В Масазыре за наркоторговлю задержаны 13 человекПроисшествия
20:29
В США признали виновными четырех фигурантов дела об убийстве президента ГаитиДругие страны
20:26
ВСУ заявили об ударах по НПЗ в Ярославской области и складу БПЛА в Ростове-на-ДонуДругие страны
20:12
Фото