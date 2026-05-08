Qazaxıstan Prezidenti Moskvaya işgüzar səfər edib
- 08 may, 2026
- 22:33
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Moskvaya işgüzar səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan liderinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, dövlət başçısı faşizm üzərində qələbə gününün ildönümünə həsr olunmuş təntənəli tədbirlərdə iştirak edəcək.
"Dövlət başçısı Moskvaya işgüzar səfərə gəlib. Sabah Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Böyük Qələbənin 81-ci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli tədbirlərdə iştirak edəcək", - məlumatda bildirilir.
