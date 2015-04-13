​Президент Казахстана планирует посетить Иран

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Ответный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Иран может состояться в 2015 году. Как сообщает Report cо ссылкой на "Новости-Казахстан", об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов.

"В рамках визита президента Рухани была подписана дорожная карта между двумя странами, действует межправительственная комиссия по этим вопросам, начал действовать деловой совет, также обсудили перспективу ответного визита главы нашего государства в Иран в этом году. До этого визита мы планируем провести в Казахстане заседание межправкомиссии между Казахстаном и Ираном, а также заседание делового совета, которые состоятся в Иране", - сообщил Идрисов в ходе пресс-конференции в МИДе.

Он также добавил, что в рамках проведенной встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом был обсужден целый блок вопросов, где особый акцент сделан на вопросах торгово-экономического сотрудничества.