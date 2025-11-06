Казахстан и США обсудили перспективы стратегического партнерства

Казахстан поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готов вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества.

Как передает Report cо ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Вашингтоне в ходе встречи с Государственным секретарем США Марком Рубио и другими представителями Администрации президента Дональда Трампа.

В состав американской делегации помимо Рубио, также вошли министр торговли Говардо Латник и спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.

Президент Токаев подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса.