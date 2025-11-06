Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Казахстан и США обсудили перспективы стратегического партнерства

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 18:35
    Казахстан поддерживает активные политические связи с США на различных уровнях и готов вести конструктивный диалог по углублению многопланового сотрудничества.

    Как передает Report cо ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Вашингтоне в ходе встречи с Государственным секретарем США Марком Рубио и другими представителями Администрации президента Дональда Трампа.

    В состав американской делегации помимо Рубио, также вошли министр торговли Говардо Латник и спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ключевых аспектах двусторонней и региональной повестки.

    Президент Токаев подчеркнул, что перед Казахстаном и США открываются прекрасные возможности для дальнейшего укрепления стратегического партнерства через экономическое взаимодействие, которое обеспечит создание новых рабочих мест, поддержку промышленности и бизнеса.

    Лента новостей