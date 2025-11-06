İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Qazaxıstan və ABŞ strateji tərəfdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Region
    • 06 noyabr, 2025
    • 19:04
    Qazaxıstan və ABŞ strateji tərəfdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Qazaxıstan ABŞ ilə müxtəlif səviyyələrdə aktiv siyasi əlaqələr saxlayır və çoxşaxəli əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün konstruktiv dialoqa hazırdır.

    "Report" "Akorda"ya istinadən xəbər verir ki, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bu açıqlamanı Vaşinqtonda ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio və Donald Tramp administrasiyasının digər nümayəndələri ilə görüşündə verib.

    Rubiodan əlavə, ABŞ nümayəndə heyətinə ticarət naziri Hovardo Latnik və ABŞ Prezidentinin Cənubi və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Sercio Qor da daxil olub.

    Görüş zamanı ikitərəfli və regional gündəliyin əsas aspektləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tokayev Qazaxıstan və ABŞ-nin yeni iş yerləri yaradacaq və sənayeni dəstəkləyəcək iqtisadi əməkdaşlıq vasitəsilə strateji tərəfdaşlıqlarını daha da gücləndirmək üçün əla imkanlara malik olduğunu vurğulayıb.

    Kasım-Jomart Tokayev Marko Rubio ABŞ Qazaxıstan
    Казахстан и США обсудили перспективы стратегического партнерства

    Son xəbərlər

    19:32

    Ağ Ev Venesuelaya zərbə endirmək üçün hüquqi əsas görmür

    Digər ölkələr
    19:32

    Azərbaycan pərakəndə satış sektorunda ilk: OBA marketlər şəbəkəsi startap ekosisteminə dəstək proqramına start verib

    Biznes
    19:24

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan boksçusu bürünc medalı özü üçün təmin edib

    Fərdi
    19:21

    ABŞ Çin idxalına qarşı cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıb

    Digər ölkələr
    19:20

    Daxili Qoşunların Hərbi İnstitutunda "Zəfər tarixi" elmi-nəzəri konfransı keçirilib

    Daxili siyasət
    19:16

    Çexiya Prezidenti Fiala hökumətinin istefasını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:11

    Astana və Vaşinqton kritik minerallar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblər

    Region
    19:07
    Foto

    Minskdə Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    19:04

    Qazaxıstan və ABŞ strateji tərəfdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti