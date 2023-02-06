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Президент Израиля: Готовы оказать Турции всевозможную помощь

Президент Израиля: Готовы оказать Турции всевозможную помощь Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением, и заявил о готовности властей Израиля оказать помощь Турции.
В регионе
6 февраля 2023 г. 10:55
Президент Израиля: Готовы оказать Турции всевозможную помощь

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением, и заявил о готовности властей Израиля оказать помощь Турции.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Герцога в Twitter.

"От своего имени и от имени народа Израиля я выражаю глубокую скорбь в связи с тяжелой катастрофой, постигшей Турцию и регион после вчерашнего землетрясения. Выражаю соболезнования президенту и народу Турции в связи с разрушениями и многочисленными жертвами. Государство Израиль через уполномоченные органы готово оказать всевозможную помощь", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Prezidenti: "Türkiyəyə hər an kömək etməyə hazırıq"

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