Президент Израиля: Готовы оказать Турции всевозможную помощь

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением, и заявил о готовности властей Израиля оказать помощь Турции.

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования турецкому народу в связи с разрушительным землетрясением, и заявил о готовности властей Израиля оказать помощь Турции.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Герцога в Twitter.

"От своего имени и от имени народа Израиля я выражаю глубокую скорбь в связи с тяжелой катастрофой, постигшей Турцию и регион после вчерашнего землетрясения. Выражаю соболезнования президенту и народу Турции в связи с разрушениями и многочисленными жертвами. Государство Израиль через уполномоченные органы готово оказать всевозможную помощь", - отметил он.