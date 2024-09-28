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Президент Ирана: Тегеран "примет меры" после удара Израиля по Бейруту

Президент Ирана: Тегеран "примет меры" после удара Израиля по Бейруту Правительство Ирана выражает соболезнования ливанскому народу и примет соответствующие меры после удара израильских ВВС по подземному штабу "Хезболлах" на юге Бейрута.
В регионе
28 сентября 2024 г. 02:26
Президент Ирана: Тегеран примет меры после удара Израиля по Бейруту

Правительство Ирана выражает соболезнования ливанскому народу и примет соответствующие меры после удара израильских ВВС по подземному штабу "Хезболлах" на юге Бейрута.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Правительство Исламской Республики Иран примет меры в связи с последним преступлением сионистов (Израиль - ред.) и всегда будет на стороне ливанского народа и оси сопротивления", - сказал иранский президент.

Он выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавших при ударе и назвал произошедшее военным преступлением.

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Версия на азербайджанском языке İran İsrailin “Hizbullah”a hücumundan sonra tədbirlər görəcək

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