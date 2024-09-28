Президент Ирана: Тегеран "примет меры" после удара Израиля по Бейруту

Правительство Ирана выражает соболезнования ливанскому народу и примет соответствующие меры после удара израильских ВВС по подземному штабу "Хезболлах" на юге Бейрута.
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"Правительство Исламской Республики Иран примет меры в связи с последним преступлением сионистов (Израиль - ред.) и всегда будет на стороне ливанского народа и оси сопротивления", - сказал иранский президент.
Он выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавших при ударе и назвал произошедшее военным преступлением.