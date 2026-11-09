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    Защитник "Барселоны" Кубарси признан лучшим молодым игроком Европы

    Футбол
    • 09 ноября, 2026
    • 19:54
    Защитник Барселоны Кубарси признан лучшим молодым игроком Европы

    Футболист сборной Испании и каталонской "Барселоны" Пау Кубарси признан лучшим молодым игроком Европы.

    Как сообщает Report, защитник стал обладателем престижной премии Golden Boy, учрежденной итальянским изданием Tuttosport.

    В минувшем сезоне Кубарси вместе с клубом выиграл чемпионат Испании и национальный Кубок, а также стал победителем чемпионата мира.

    Премия Golden Boy вручается с 2003 года лучшему футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в одном из высших дивизионов европейских чемпионатов.

    В прошлом году обладателем награды стал другой представитель "Барселоны" - нападающий Ламин Ямаль.

    ФК Барселона лучший футболист
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