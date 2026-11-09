Защитник "Барселоны" Кубарси признан лучшим молодым игроком Европы
Футбол
- 09 ноября, 2026
- 19:54
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Футболист сборной Испании и каталонской "Барселоны" Пау Кубарси признан лучшим молодым игроком Европы.
Как сообщает Report, защитник стал обладателем престижной премии Golden Boy, учрежденной итальянским изданием Tuttosport.
В минувшем сезоне Кубарси вместе с клубом выиграл чемпионат Испании и национальный Кубок, а также стал победителем чемпионата мира.
Премия Golden Boy вручается с 2003 года лучшему футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в одном из высших дивизионов европейских чемпионатов.
В прошлом году обладателем награды стал другой представитель "Барселоны" - нападающий Ламин Ямаль.
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