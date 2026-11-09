Защитник "Барселоны" Кубарси признан лучшим молодым игроком Европы

Футболист сборной Испании и каталонской "Барселоны" Пау Кубарси признан лучшим молодым игроком Европы.

Как сообщает Report, защитник стал обладателем престижной премии Golden Boy, учрежденной итальянским изданием Tuttosport.

В минувшем сезоне Кубарси вместе с клубом выиграл чемпионат Испании и национальный Кубок, а также стал победителем чемпионата мира.

Премия Golden Boy вручается с 2003 года лучшему футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в одном из высших дивизионов европейских чемпионатов.

В прошлом году обладателем награды стал другой представитель "Барселоны" - нападающий Ламин Ямаль.