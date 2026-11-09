Эрдоган заявил о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана
В регионе
- 09 ноября, 2026
- 20:57
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.
По словам турецкого лидера, в Карабахе проводится масштабная мобилизация усилий по восстановлению, строительству и возрождению региона.
Эрдоган отметил, что сегодня "во всех уголках Карабаха веют ветры мира", и Турция оказывает Азербайджану всестороннюю поддержку.
Президент Турции также пожелал упокоения душ шехидов, павших за освобождение Карабаха.
Ərdoğan: Artıq Qarabağın hər tərəfində sülh küləkləri əsir
Erdoğan highlights large-scale reconstruction efforts in Azerbaijan's liberated territories
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