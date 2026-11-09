Эрдоган заявил о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

По словам турецкого лидера, в Карабахе проводится масштабная мобилизация усилий по восстановлению, строительству и возрождению региона.

Эрдоган отметил, что сегодня "во всех уголках Карабаха веют ветры мира", и Турция оказывает Азербайджану всестороннюю поддержку.

Президент Турции также пожелал упокоения душ шехидов, павших за освобождение Карабаха.