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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Эрдоган заявил о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 20:57
    Эрдоган заявил о масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

    По словам турецкого лидера, в Карабахе проводится масштабная мобилизация усилий по восстановлению, строительству и возрождению региона.

    Эрдоган отметил, что сегодня "во всех уголках Карабаха веют ветры мира", и Турция оказывает Азербайджану всестороннюю поддержку.

    Президент Турции также пожелал упокоения душ шехидов, павших за освобождение Карабаха.

    Реджеп Тайип Эрдоган Восстановление Карабаха Освобожденные территории Азербайджана
    Ərdoğan: Artıq Qarabağın hər tərəfində sülh küləkləri əsir
    Erdoğan highlights large-scale reconstruction efforts in Azerbaijan's liberated territories
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