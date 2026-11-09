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    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению финансирования Украины

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 20:58
    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению финансирования Украины

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если в него не будут включены гарантии финансирования Украины.

    Как передает Report, об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на письмо Мерца председателю Евросовета Антониу Коште.

    Отмечается, что в нем канцлер настаивает на том, чтобы соглашение о бюджете ЕС на 2028–2034 годы включало гарантии финансовой поддержки Киева в 2027 году и в последующие годы. Украина, по данным экспертов, в следующем году столкнется с дефицитом финансирования в размере 70 млрд евро.

    "Коллективное обязательство всех нас, без исключения, справедливо вносить вклад в закрытие (финансового - ред.) дефицита Украины является необходимым условием для решения этого вопроса и для обсуждения любых дальнейших вопросов, особенно имеющих финансовые последствия", - написал Мерц.

    Ультиматум прозвучал в преддверии встречи лидеров ЕС в Дублине в четверг и пятницу, где Мерц потребовал решить проблему дефицита финансирования Киева.

    В декабре прошлого года лидеры ЕС согласовали кредит Украине в размере 90 млрд евро, однако масштаб военных действий России против соседнего государства таков, что Киев заявил о необходимости дополнительного финансирования в размере 70 млрд евро в следующем году.

    ЕС пообещал покрыть 2/3 этой суммы, то есть около 45 млрд евро. Европейская комиссия прорабатывает варианты выполнения этого обязательства, включая выпуск дополнительных совместных долговых обязательств, в надежде, что лидеры смогут достичь соглашения до конца года.

    Однако четыре страны ЕС - Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия - дали понять, что не намерены участвовать в дальнейшей финансовой помощи Киеву. Венгрия, Словакия и Чехия в прошлом году добились освобождения от участия в выплате процентов по кредиту в размере 90 млрд евро.

    Мерц подчеркнул в письме, что "мы должны найти решение, поддержанное всеми государствами-членами, которое обеспечит надежную и многолетнюю перспективу финансирования Украины начиная с 2028 года", включая проценты по непогашенной задолженности, связанной с этой страной.

    Фридрих Мерц Бюджет ЕС Российско-украинский конфликт Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Merts Aİ-nin növbəti büdcəsini bloklamaqla hədələyib
    FT: Merz issues ultimatum to EU over securing funding for Ukraine
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