Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Глава ЕК: Мы ускоряем работу над созданием Центра морской безопасности в Черном море

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 20:10
    Глава ЕК: Мы ускоряем работу над созданием Центра морской безопасности в Черном море

    В Евросоюзе ускоряют создание Центра морской безопасности в Черном море.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте.

    Она подчеркнула необходимость оперативно обеспечить полноценное функционирование центра.

    "В вопросах обороны и безопасности мы должны действовать максимально оперативно. Именно поэтому я рада сообщить, что по согласованию с Румынией и Болгарией мы ускоряем работу над созданием Центра морской безопасности в Черном море. Проект предусматривает четкие сроки реализации и целевое финансирование в размере 50 млн евро", - сказала она.

    Фон дер Ляйен напомнила, что эта идея была впервые представлена в стратегии ЕС по Черноморскому региону в середине 2025 года.

    "С тех пор ситуация в сфере безопасности ухудшилась гораздо быстрее, чем кто-либо из нас ожидал. В связи с этим я приветствую более тесное морское сотрудничество между Румынией, Болгарией и Турцией", - подытожила глава ЕК.

    Урсула фон дер Ляйен Никушор Дан Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия Черное море
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    22:26
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    22:24
    ЕС намерен укрепить цифровую связь между Европой, Южным Кавказом и ЦА
    Другие страны
    22:17
    Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в ОАЭ
    Другие страны
    22:08
    На COP31 представили доклад, подготовленный в соавторстве с Азербайджаном
    Экология
    21:56
    Секретная служба США усилила охрану Белого дома после двух инцидентов поблизости
    Другие страны
    21:43
    Франция возложила на Иран ответственность за кибератаки на европейские холодильники
    Другие страны
    21:41
    В Иране опровергли информацию о встрече Вэнса и Резаи в Катаре - Обновлено
    Другие страны
    21:30
    Совет ЕС продлил на два года мандат военной миссии по Украине
    Другие страны
    21:24
    В Турции заявили об открытии нефтяных месторождений с запасами в 135 млн баррелей
    В регионе
    Лента новостей