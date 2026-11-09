В МИД Азербайджана выразили соболезнования Турции в связи с жертвами взрыва в Измире
Внешняя политика
- 09 ноября, 2026
- 20:18
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В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили соболезнования Турции в связи с жертвами взрыва на фабрике в Измире.
Как передает Report, соответствующее заявление размещено в аккаунте ведомства в соцсети Х.
"Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва, произошедшего на фабрике в городе Измир братской Турции. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Выражаем глубокие соболезнования государству и народу братской Турции в связи с этой трагедией", - говорится в публикации.
Отметим, что в результате взрыва на фабрике HABAŞ в районе Алиага в Измире погибли 10, пострадали еще столько же человек.
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