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    В МИД Азербайджана выразили соболезнования Турции в связи с жертвами взрыва в Измире

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 20:18
    В МИД Азербайджана выразили соболезнования Турции в связи с жертвами взрыва в Измире

    В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили соболезнования Турции в связи с жертвами взрыва на фабрике в Измире.

    Как передает Report, соответствующее заявление размещено в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    "Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва, произошедшего на фабрике в городе Измир братской Турции. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Выражаем глубокие соболезнования государству и народу братской Турции в связи с этой трагедией", - говорится в публикации.

    Отметим, что в результате взрыва на фабрике HABAŞ в районе Алиага в Измире погибли 10, пострадали еще столько же человек.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Турция
    Rəsmi Bakı Türkiyəyə başsağlığı verib
    Azerbaijan's Foreign Ministry extends condolences to Türkiye
    MiniBoss
    MiniBoss

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