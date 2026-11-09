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    Rəsmi Bakı Türkiyəyə başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2026
    • 20:09
    Rəsmi Bakı Türkiyəyə başsağlığı verib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyəyə başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in yaydığı bəyanatda bildirilib.

    "Qardaş Türkiyənin İzmir şəhərində fabrikdə baş vermiş partlayış nəticəsində insan tələfatı və xəsarət alanların olması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyirik. Qardaş Türkiyə dövlətinə və xalqına bu faciə ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığı veririk", -deyə bəyanatda vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, bu gün Türkiyənin İzmir vilayətinin Aliağa rayonunda yerləşən HABAŞ Dəmir-Polad Zavodunda partlayış baş verib.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyə Cümhuriyyəti
    В МИД Азербайджана выразили соболезнования Турции в связи с жертвами взрыва в Измире
    Azerbaijan's Foreign Ministry extends condolences to Türkiye
    MiniBoss
    MiniBoss

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