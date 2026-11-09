Турция и Азербайджан расширят сотрудничество в подготовке кадров для оборонной промышленности

Турция и Азербайджан углубляют сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных кадров для оборонной промышленности, в том числе посредством создания совместных докторских программ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил председатель Совета высшего образования Турции (YÖK) профессор Эрол Озвар.

По его словам, перспективы сотрудничества двух стран в сфере высшего образования и научных исследований обсуждались во время его визита в Анталью в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Озвар отметил, что между Турцией и Азербайджаном сформировалась широкая модель сотрудничества, охватывающая обмен студентами и преподавателями, совместные научные исследования, подготовку молодых ученых и деятельность Турецко-Азербайджанского университета. Он подчеркнул, что это партнерство может стать примером для всего мира.

Глава совета добавил, что в дальнейшем академическое сотрудничество двух стран будет углубляться в стратегических областях.

Он также назвал Турецко-Азербайджанский университет в Баку конкретным примером партнерства двух стран в сфере высшего образования. По его словам, азербайджанская молодежь обучается в этом вузе по программам трех турецких университетов.