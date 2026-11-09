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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Узбекистан планирует реализовать 133 проекта по спасению Арала на $3,3 млрд

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 20:32
    Узбекистан планирует реализовать 133 проекта по спасению Арала на $3,3 млрд

    Узбекистан в рамках председательства в Международном фонде спасения Арала (МФСА) в 2027–2029 годах рассматривает реализацию 133 проектов общей стоимостью 3,3 млрд долларов США.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня ознакомился с планами реализации данных проектов.

    Согласно информации, проекты охватывают модернизацию водохозяйственной инфраструктуры, внедрение цифровых систем управления водными ресурсами, экологическое восстановление региона, борьбу с опустыниванием, а также расширение доступа населения к питьевой воде и санитарным услугам.

    Финансирование планируется привлечь при поддержке Всемирного банка, Азиатского банка развития, ЕБРР, Зеленого климатического фонда и других международных организаций.

    Мирзиёев поручил подготовить подробную дорожную карту реализации инициатив и обеспечить привлечение отечественных и зарубежных специалистов, ученых и экспертов.

    Особое внимание президент Узбекистана уделил научному сопровождению проектов, развитию регионального сотрудничества и взаимодействию с соседними государствами, включая Афганистан.

    "Необходимо обеспечить полное и своевременное выполнение намеченных мероприятий", - подчеркнул он.

    В рамках председательства Узбекистан также намерен совершенствовать деятельность фонда, создать единую базу данных по бассейнам Амударьи и Сырдарьи и расширить совместные исследования в области водосбережения и экологического восстановления.

    Международный фонд спасения Арала создан в 1993 году странами Центральной Азии.

    Шавкат Мирзиёев Аральское море Узбекистан
    Uzbekistan plans to implement 133 projects worth $3.3 billion to save the Aral Sea
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