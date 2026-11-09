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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Игрок "Араз-Нахчывана" перенес операцию после травмы

    Футбол
    • 09 ноября, 2026
    • 20:52
    Игрок Араз-Нахчывана перенес операцию после травмы

    Футболист "Араз-Нахчыван" Иссуф Паро перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки..

    Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.

    Согласно информации, защитника выпишут через три дня и приступит к индивидуальным тренировкам в начале следующего года.

    Отметим, что футболист получил травму в матче против "Сумгайыта" в рамках 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Микрохирургическая операция Травма футболиста ФК Араз-Нахчыван
    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu İssuf Paro əməliyyat olunub
    44 filmi
    44 filmi

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