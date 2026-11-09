Игрок "Араз-Нахчывана" перенес операцию после травмы

Футболист "Араз-Нахчыван" Иссуф Паро перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки..

Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно информации, защитника выпишут через три дня и приступит к индивидуальным тренировкам в начале следующего года.

Отметим, что футболист получил травму в матче против "Сумгайыта" в рамках 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана.