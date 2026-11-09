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    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu İssuf Paro əməliyyat olunub

    Futbol
    • 09 noyabr, 2026
    • 20:22
    Araz-Naxçıvanın futbolçusu İssuf Paro əməliyyat olunub

    "Araz-Naxçıvan"ın futbolçusu İssuf Paro ön çarpaz bağın qopması diaqnozu ilə cərrahiyyə əməliyyatı olunub.

    Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Müdafiəçinin 3 gündən sonra xəstəxananı tərk edəcəyi və növbəti ilin ilk aylarında fərdi məşqlərə başlayacağı bildirilib.

    Qeyd edək ki, futbolçu Misli Premyer Liqasının VIII turunda "Sumqayıt"la oyunda zədələnib.

    Araz-Naxçıvan FK Sumqayıt FK Azərbaycan Premyer Liqası
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