Президент Ирана принял министра обороны РФ

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, находящегося в Тегеране с краткосрочным визитом. Об этом сообщил телеканал ИРИНН.

Визит Шойгу в Иран является продолжением регулярного диалога, который ведут Москва и Тегеран.

"Это ответный визит", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее на этой неделе Москву посетил министр обороны Ирана Хосейн Дехган, который провел в российской столице ряд встреч. Кроме того, министра принял президент РФ Владимир Путин.

Тогда Песков сообщил, что на встрече обсуждались различные вопросы, в том числе затрагивались "различные вопросы военно-технического сотрудничества", отмечает Report.