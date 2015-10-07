​Президент Ирана посетит Францию в середине ноября

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани с 16 по 18 ноября будет находиться в Париже с официальным визитом, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

В сентябре премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что Рухани принял приглашение посетить страну. Тогда же он сообщил, что иранского президента примет президент Франции Франсуа Олланд.

У президента Ирана на ноябрь также запланирован визит в Италию. Об этом объявил итальянский премьер-министр Маттео Ренци на полях Генассамблеи ООН.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сложнейшие переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.