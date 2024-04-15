Президент Ирана планирует посетить Пакистан 22-23 апреля

Президент Ирана Ибрахим Раиси планирует посетить Пакистан с двухдневным визитом 22 апреля.

Президент Ирана Ибрахим Раиси планирует посетить Пакистан с двухдневным визитом 22 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The News International.

Источники в дипломатических кругах сообщили изданию о том, что график визита еще должен быть объявлен официально Исламабадом и Тегераном, но план Раиси посетить Пакистан уже утвержден. Министерство иностранных дел Пакистана также подтвердило предстоящий визит.

Ожидается, что главной темой переговоров Раиси и Шахбаза Шарифа станут последние события на Ближнем Востоке и ситуация в области региональной безопасности. Также повестка включает обсуждение двусторонних отношений, сотрудничества в области безопасности, строительства газопровода и потенциального соглашения о свободной торговле.