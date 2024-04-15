Президент Грузии выразила поддержку протестующим в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против закона об иноагентах жителей Тбилиси.
Как сообщает местное бюро
Грузинский лидер обвинила полицию в аресте людей, которые, по ее мнению, защищают европейское будущее страны.
Она пояснила, что на массовую мирную демонстрацию гражданского общества в Тбилиси против «российского закона» нацелился спецназ с водометами и газовыми пушками. Зурабишвили подчеркнула, что аресты продолжаются.
"Грузия не поддастся советизации!" - заключила президент.