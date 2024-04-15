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Президент Грузии выразила поддержку протестующим в Тбилиси

Президент Грузии выразила поддержку протестующим в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против закона об иноагентах жителей Тбилиси.
В регионе
15 апреля 2024 г. 22:55
Президент Грузии выразила поддержку протестующим в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против закона об иноагентах жителей Тбилиси.

Как сообщает местное бюро Report, об этом в своем аккаунте "Х" написала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Грузинский лидер обвинила полицию в аресте людей, которые, по ее мнению, защищают европейское будущее страны.

Она пояснила, что на массовую мирную демонстрацию гражданского общества в Тбилиси против «российского закона» нацелился спецназ с водометами и газовыми пушками. Зурабишвили подчеркнула, что аресты продолжаются.

"Грузия не поддастся советизации!" - заключила президент.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti aksiyaçılara dəstək verib

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