Президент Грузии утвердил закон об ужесточении правил проведения митингов
- 16 октября, 2025
- 23:41
Президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал законопроект о поправках, ужесточающих правила проведения митингов.
Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, документ был опубликован в "Законодательном вестнике", и закон официально вступил в силу.
Согласно закону, сокрытие лиц под масками, оскорбление сотрудника правоохранительных органов, а также наличие у демонстрантов запрещенных предметов повлекут административную или уголовную ответственность.
Серьезное наказание, как и в Европе, также последует за блокирование улиц, установку временных сооружений во время митинга и за действия, нарушающие общественный порядок.
