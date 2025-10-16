Президент Грузии утвердил закон об ужесточении правил проведения митингов

Президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал законопроект о поправках, ужесточающих правила проведения митингов.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, документ был опубликован в "Законодательном вестнике", и закон официально вступил в силу.

Согласно закону, сокрытие лиц под масками, оскорбление сотрудника правоохранительных органов, а также наличие у демонстрантов запрещенных предметов повлекут административную или уголовную ответственность.

Серьезное наказание, как и в Европе, также последует за блокирование улиц, установку временных сооружений во время митинга и за действия, нарушающие общественный порядок.