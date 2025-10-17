İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Region
    • 17 oktyabr, 2025
    • 01:12
    Gürcüstan prezidenti mitinqlərin keçirilməsi qaydalarını sərtləşdirən qanunu təsdiqləyib

    Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili mitinqlərin keçirilməsi qaydalarını sərtləşdirən düzəlişlər haqqında qanun layihəsini imzalayıb.

    "Report"un Gürcüstan mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, sənəd "Legislative Herald"da dərc olunub və qanun rəsmən qüvvəyə minib.

    Qanuna görə, üzünü maskalar arxasında gizlətmək, hüquq-mühafizə orqanının əməkdaşını təhqir etmək, habelə nümayişçilər arasında qadağan olunmuş əşyaların olması inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə səbəb olacaq.

    Avropada olduğu kimi, küçələrin bağlanmasına, mitinq zamanı müvəqqəti tikililərin quraşdırılmasına və ictimai asayişi pozan hərəkətlərə görə də ciddi cəzalar tətbiq olunacaq.

    Gürcüstan prezident Mitinq
    Президент Грузии утвердил закон об ужесточении правил проведения митингов

