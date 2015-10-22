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    ​Президент Грузии сделал чрезвычайное заявление по ситуации в стране

    Он призвал суд не делать поспешных решений

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделал чрезвычайное заявление по поводу напряженности вокруг телекомпании "Рустави 2", погромов офисов ЕНД и процессов, которые могут нарушить стабильность и мир в стране.

    Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, по его словам, сегодняшнее заявление премьер-министра, вместо разрядки ситуации, внесло больше напряжения в итак сложную обстановку.

    Президент подчеркнул, что процессы последних дней создали предусловие нарушения конституционного порядка и гражданского противостояния в стране.

    "Защита Конституции страны является обязанностью каждого гражданина, в первую очередь - власти Грузии. К сожалению, сегодняшнее выступление главы правительства, вместо разрядки ситуации, внесло больше напряженности в итак сложную обстановку.

    Призываю всех воздержаться от резких шагов и попридержать эмоции, поберечь гражданский мир.

    Призываю судью не принимать жесткое и поспешное решение, что еще больше обострить ситуацию. Исходя из создавшейся обстановки, я начинаю консультации с политическими партиями, неправительственными организациями, дипломатическим корпусом, чтобы сохранить гражданскую стабильность, мир и конституционный порядок в нашей стране", - заявил президент Грузии.

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