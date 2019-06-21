Президент Грузии прервала свой визит в Беларусь из-за протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу прервала свой визит в Беларуси и возвращается в Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в правительственных кругах Беларуси.

"Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета", - сказал собеседник.

Как передает корреспондент ТАСС из Дома правительства Беларуси, грузинские журналисты, ожидавшие здесь встречи президента Грузии с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, которая должна была состояться утром в пятницу, в спешном порядке покинули здание.

Президент Грузии прибыла в Минск с визитом в четверг. Планировалось, что она встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром и главами обеих палат белорусского парламента. Также Зурабишвили в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

Отметим, что в столице Грузии - Тбилиси прошли массовые акции протеста с требованием о том, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну.