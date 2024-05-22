Содокладчики ПАСЕ по Грузии призвали отозвать закон "об иноагентах"

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии Клод Керн (Франция) и Эдит Эстрелла (Португалия) призвали отозвать закон "О прозрачности иностранного влияния".

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии Клод Керн (Франция) и Эдит Эстрелла (Португалия) призвали отозвать закон "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает грузинское бюро Report, спикеры призвали парламентское большинство не преодолевать вето президента и отозвать закон.

"Наши грузинские коллеги попросили нас предоставить авторитетные юридические аргументы относительно нашей обеспокоенности по поводу закона "о прозрачности иностранного влияния". Эти аргументы теперь озвучены в однозначном заключении Венецианской комиссии, которое было вынесено по просьбе председателя Ассамблеи. Соответственно, мы призываем правящее большинство не преодолевать вето президента и отозвать этот закон, который был рекомендован Венецианской комиссией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит дискуссии об угрозах демократии в Грузии во время встречи в Вильнюсе 24 мая.