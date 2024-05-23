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Эрдоган наградил азербайджанца, собиравшего помощь для жителей зоны бедствия в Турции

Эрдоган наградил азербайджанца, собиравшего помощь для жителей зоны бедствия в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 22 мая, объявил о присуждении "Награды за верность" (Vefa Ödülü) азербайджанцу Сарвару Баширли, чья фотография на потрепанном старом автомобиле с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясений в Турци
В регионе
23 мая 2024 г. 02:47
Эрдоган наградил азербайджанца, собиравшего помощь для жителей зоны бедствия в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 22 мая, объявил о присуждении "Награды за верность" (Vefa Ödülü) азербайджанцу Сарвару Баширли, чья фотография на потрепанном старом автомобиле с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясений в Турции была широко растиражирована в СМИ.

Как сообщает Report, житель Азербайджана в феврале 2023 года в числе первых начал сбор помощи для жителей зоны бедствия в братской стране, а затем и лично принял участие в спасательной операции в турецком Адыямане.

Выступая на церемонии награждения в Президентском комплексе в Анкаре, турецкий лидер заявил, что мир держится на добрых людях, верных своей стране и обществу, стремящихся к помощи всем, кто в этом нуждается.

Сарвар Баширли стал одним из двух иностранцев, удостоенных в нынешнем году "Награды за верность" Турции. Второй – житель сектора Газа Халид Набьян.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan Türkiyəyə kömək etməklə məşhurlaşan azərbaycanlını mükafatlandırıb

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