Эрдоган наградил азербайджанца, собиравшего помощь для жителей зоны бедствия в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 22 мая, объявил о присуждении "Награды за верность" (Vefa Ödülü) азербайджанцу Сарвару Баширли, чья фотография на потрепанном старом автомобиле с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясений в Турци

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 22 мая, объявил о присуждении "Награды за верность" (Vefa Ödülü) азербайджанцу Сарвару Баширли, чья фотография на потрепанном старом автомобиле с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясений в Турции была широко растиражирована в СМИ.

Как сообщает Report , житель Азербайджана в феврале 2023 года в числе первых начал сбор помощи для жителей зоны бедствия в братской стране, а затем и лично принял участие в спасательной операции в турецком Адыямане.

Выступая на церемонии награждения в Президентском комплексе в Анкаре, турецкий лидер заявил, что мир держится на добрых людях, верных своей стране и обществу, стремящихся к помощи всем, кто в этом нуждается.

Сарвар Баширли стал одним из двух иностранцев, удостоенных в нынешнем году "Награды за верность" Турции. Второй – житель сектора Газа Халид Набьян.