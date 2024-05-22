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СК Армении обвиняет сына певца в попытке захвата власти

СК Армении обвиняет сына певца в попытке захвата власти Следственный комитет Армении обвиняет сына певца Спитакци Айко Грачья Гевондяна в попытке захвата власти.
В регионе
22 мая 2024 г. 16:08
СК Армении обвиняет сына певца в попытке захвата власти

Следственный комитет Армении обвиняет сына певца Спитакци Айко Грачья Гевондяна в попытке захвата власти.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В Главном управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного порядка и общественной безопасности СК Армении было инициировано уголовное производство.

По данным следствия, Гевондян, близкий к одному из представителей оппозиционного политического блока, будучи не согласным с внутренней и внешней политикой руководителя страны, вместе с группой лиц, личность которых пока не известна, планировал захватить здания правительства, парламента, полиции.

Как утверждает СК, рассматривался вариант осуществления этих действий во время митинга 26 мая.

Однако по независящим от него обстоятельствам Гевондян не смог осуществить задуманное, так как его план был раскрыт МВД.

В релизе публикуется отрывок записи, на которой предположительно голос Гевондяна, который говорит о "единственном выходе" – захвате зданий госорганов.

Отметим, что практически на всех видеокадрах, которые распространил СК, видно, что Гевондян стоит рядом с депутатом Левоном Кочаряном (сын второго президента Армении).

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