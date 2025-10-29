Президент Грузии поддержал запрет некоторых оппозиционных партий

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поддерживает решение правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обратиться в Конституционный суд с просьбой запретить деятельность трех оппозиционных партий, в том числе Единого национального движения, основанного экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

Как сообщает Report, об этом он заявил в эфире местного Общественного вещателя Грузии.

"Когда они (оппозиция - ред.) так целенаправленно иностранными финансами наносят ущерб политической среде, на мой взгляд, возникают условия, чтобы подобные политические партии не существовали в нашем политическом пространстве", - сказал Кавелашвили.