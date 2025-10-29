Президент Грузии поддержал запрет некоторых оппозиционных партий
В регионе
- 29 октября, 2025
- 22:24
Президент Грузии Михаил Кавелашвили поддерживает решение правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обратиться в Конституционный суд с просьбой запретить деятельность трех оппозиционных партий, в том числе Единого национального движения, основанного экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.
Как сообщает Report, об этом он заявил в эфире местного Общественного вещателя Грузии.
"Когда они (оппозиция - ред.) так целенаправленно иностранными финансами наносят ущерб политической среде, на мой взгляд, возникают условия, чтобы подобные политические партии не существовали в нашем политическом пространстве", - сказал Кавелашвили.
Последние новости
22:24
Президент Грузии поддержал запрет некоторых оппозиционных партийВ регионе
22:13
ФРС США снизила ставку до уровня 3,75 - 4% годовыхФинансы
22:12
Азербайджанские борцы добились исторического успеха на чемпионате мира U23 в СербииИндивидуальные
22:11
ЕС направил Грузии письмо с признательностью за соблюдение режима санкцийВ регионе
21:51
В Париже обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форумуCOP29
21:41
На матч Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Челси" продано свыше 22 тыс. билетовФутбол
21:23
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболуФутбол
21:23
В Бразилии подтвердили гибель 132 человек после операции против наркоторговцевДругие страны
21:12