    Президент Грузии поддержал запрет некоторых оппозиционных партий

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 22:24
    Президент Грузии поддержал запрет некоторых оппозиционных партий

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили поддерживает решение правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обратиться в Конституционный суд с просьбой запретить деятельность трех оппозиционных партий, в том числе Единого национального движения, основанного экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

    Как сообщает Report, об этом он заявил в эфире местного Общественного вещателя Грузии.

    "Когда они (оппозиция - ред.) так целенаправленно иностранными финансами наносят ущерб политической среде, на мой взгляд, возникают условия, чтобы подобные политические партии не существовали в нашем политическом пространстве", - сказал Кавелашвили.

    Михаил Кавелашвили Грузия
    Gürcüstan Prezidenti üç müxalifət partiyasının bağlanmasını dəstəkləyib

