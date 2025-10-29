Gürcüstan Prezidenti üç müxalifət partiyasının bağlanmasını dəstəkləyib
- 29 oktyabr, 2025
- 22:25
Gürcüstan prezidenti Mixail Kavelaşvili hakim "Gürcü arzusu - Demokratik Gürcüstan" partiyasının üç müxalifət partiyasının fəaliyyətini qadağan etmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək qərarını dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, Kavelaşvili bu barədə Gürcüstanın "Acarıstan" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Onlar (müxalifət -Qeyd) xaricdən maliyyələşərək siyasi mühiti belə qəsdən zədələyəndə,məncə, belə siyasi partiyaların bizim siyasi məkanda mövcudluğunu dayandırmasına şərait yaradılır", - deyə o qeyd edib.
Qeyd edək ki, hakim "Gürcü arzusu" müxalifət partiyalarının "Dəyişiklik naminə Koalisiya", "Güclü Gürcüstan - Lelo" və "Vahid Milli Hərəkat" partiyalarının fəaliyyətini qadağan etmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək niyyətindədir.