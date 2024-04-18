О нас

Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах

Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах.
В регионе
18 апреля 2024 г. 12:56
Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро парламента.

"К нам поступило вето, которое касается изменений в избирательный кодекс относительно гендерных квот. Мы передадим этот вопрос комитету по юридическим вопросам, который рассмотрит этот вопрос, а уже потом вынесем на пленарное заседание", - сказал Папуашвили.

Если парламент преодолеет вето президента, закон вновь отправят на подпись президенту. Если Зурабишвили во второй раз откажется подписывать закон, его подпишет спикер парламента, после чего он вступит в силу.

Парламент Грузии 4 апреля в третьем и окончательном чтении утвердил закон, отменяющий квоты для женщин. Документ инициировала оппозиционная политическая группа "Гирчи". Согласно действующей статье избирательного кодекса, в партийных списках политических сил, участвующих в парламентских выборах, в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть хотя бы одна женщина. По мнению инициаторов, женщины в Грузии не испытывают никаких препятствий в политической карьере и им не требуется специальная квота. А наличие квоты в законодательстве говорит о том, что в стране якобы угнетают женщин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President of Georgia vetoes law abolishing quotas for women in elections

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi