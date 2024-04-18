Президент Грузии наложила вето на закон об отмене квот для женщин на выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон, отменяющий квоты для женщин в партийных списках на парламентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро парламента.

"К нам поступило вето, которое касается изменений в избирательный кодекс относительно гендерных квот. Мы передадим этот вопрос комитету по юридическим вопросам, который рассмотрит этот вопрос, а уже потом вынесем на пленарное заседание", - сказал Папуашвили.

Если парламент преодолеет вето президента, закон вновь отправят на подпись президенту. Если Зурабишвили во второй раз откажется подписывать закон, его подпишет спикер парламента, после чего он вступит в силу.

Парламент Грузии 4 апреля в третьем и окончательном чтении утвердил закон, отменяющий квоты для женщин. Документ инициировала оппозиционная политическая группа "Гирчи". Согласно действующей статье избирательного кодекса, в партийных списках политических сил, участвующих в парламентских выборах, в каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть хотя бы одна женщина. По мнению инициаторов, женщины в Грузии не испытывают никаких препятствий в политической карьере и им не требуется специальная квота. А наличие квоты в законодательстве говорит о том, что в стране якобы угнетают женщин.