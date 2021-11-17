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Президент Грузии: Достоинство Саакашвили должно быть защищено

Президент Грузии: Достоинство Саакашвили должно быть защищено Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила распространение видеокадров этапирования экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу.
В регионе
17 ноября 2021 г. 19:33
Президент Грузии: Достоинство Саакашвили должно быть защищено

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила распространение видеокадров этапирования экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу.

Как передает грузинское бюро Report, об этом глава государства заявила на специальном брифинге в среду.

"Достоинство бывшего президента должно быть защищено, несмотря на его поведение, так как бывший президент все равно связан с государством, и этот статус надо уважать. Соответственно, распространение кадров, порочащих честь и достоинство, для меня, как президента Грузии, категорически неприемлемо", - сказала Зурабишвили.

Специальная пенитенциарная служба Грузии 11 ноября распространила два эпизода видеокадров этапирования Саакашвили в тюремную клинику. На одних кадрах видно, как Саакашвили отказывается выходить из машины скорой помощи, а на вторых - как его силой заводят в тюремную больницу.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 1 октября - в день своего ареста. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику.

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Версия на английском языке Georgian president: Saakashvili's dignity must be protected
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti: “Mixeil Saakaşvilinin ləyaqəti qorunmalıdır”

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