Президент Грузии: Четырехстороннее соглашение по зеленой энергетике - исторический шаг

Грузия приветствует подписанное сегодня четырехстороннее соглашением между Грузией, Азербайджаном, Руиынией и Венгрией.

Грузия приветствует подписанное сегодня четырехстороннее соглашение между Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией.

Как передает Report, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Twitter.

Она назвала данное событие важным историческим шагом.

"Это означает, что Черное море теперь является мостом, соединяющим обе стороны",- отметила Зурабишвили.

17 декабря в Бухаресте подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.