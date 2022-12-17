Президент Грузии: Четырехстороннее соглашение по зеленой энергетике - исторический шаг

Грузия приветствует подписанное сегодня четырехстороннее соглашение между Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией.
Как передает Report, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Twitter.
Она назвала данное событие важным историческим шагом.
"Это означает, что Черное море теперь является мостом, соединяющим обе стороны",- отметила Зурабишвили.
17 декабря в Бухаресте подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии".
Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.