Президент Франции посетит Армению в начале мая
В регионе
- 20 февраля, 2026
- 12:48
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Армению 4 мая с двухдневным визитом.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на почетного консула Армении во Франции Дениса Джоркаеффа.
В ходе визита Макрон встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване.
Последние новости
13:23
У берегов японского Тоба грузовое судно столкнулось с рыболовным катером, есть погибшиеДругие страны
13:23
Фото
В Киеве и Ирпени сооружены укрытия для азербайджанских памятников на фоне авиаугрозДругие страны
13:14
Греческая Libero Hellenic Register получило право работать с судами под флагом АзербайджанаИнфраструктура
13:14
Фото
В город Ходжавенд и село Ходжавенд отправилась первая группа переселенцевВнутренняя политика
13:06
Замминистра: Азербайджан - одна из немногих стран, применяющих биометрическую цифровую подписьИКТ
13:06
SOCAR открыл в Тбилиси первый на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилейЭнергетика
13:06
Число погибших при пожаре в храме в Японии возросло до пяти человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:00
Аэропорт Вены приостановил работу из-за снегопадаДругие страны
12:55