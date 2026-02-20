Президент Франции посетит Армению в начале мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Армению 4 мая с двухдневным визитом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на почетного консула Армении во Франции Дениса Джоркаеффа.

В ходе визита Макрон встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване.