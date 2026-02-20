Fransa Prezidenti mayda Ermənistana səfər edəcək
- 20 fevral, 2026
- 13:02
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron mayın 4-də Ermənistana ikigunlük səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i ölkənin Fransadakı fəxri konsulu Denis Corkaeffə istinadən məlumat yayıb.
Səfər zamanı Makron Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşəcək və Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçiriləcək sammitində iştirak edəcək.
