    Region
    • 20 fevral, 2026
    • 13:02
    Fransa Prezidenti mayda Ermənistana səfər edəcək

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron mayın 4-də Ermənistana ikigunlük səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i ölkənin Fransadakı fəxri konsulu Denis Corkaeffə istinadən məlumat yayıb.

    Səfər zamanı Makron Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşəcək və Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçiriləcək sammitində iştirak edəcək.

